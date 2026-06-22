Catania, distraggono i commessi e rubano due collane d'oro: incastrati dalle telecamere.

La coppia avrebbe finto di essere interessata all'acquisto di alcuni gioielli per poi approfittare di un momento di distrazione e nascondere due collane d'oro nella borsa della donna. Decisive le immagini della videosorveglianza.

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno identificato e denunciato una coppia ritenuta responsabile del furto di due collane in oro del valore complessivo di circa 5 mila euro, avvenuto nei giorni scorsi all'interno di una gioielleria del centro storico.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata dal titolare dell'attività commerciale, che si era accorto della scomparsa dei preziosi e aveva immediatamente segnalato l'accaduto ai militari dell'Arma.

Fondamentale per le indagini è stata l'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio. Grazie ai filmati, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a risalire all'identità dei presunti responsabili: un uomo di 47 anni e una donna di 39 anni, entrambi catanesi e già conosciuti dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la coppia sarebbe entrata nella gioielleria fingendo di essere interessata all'acquisto di alcuni gioielli. L'uomo avrebbe chiesto di visionare diverse collane, spiegando di voler fare un regalo alla compagna, attirando così l'attenzione del personale su vari articoli esposti.

Dopo aver mostrato interesse per due collane in oro, i due avrebbero dichiarato di voler tornare successivamente per completare l'acquisto. In realtà, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, sarebbero riusciti a nascondere i preziosi nella borsa della donna e ad allontanarsi senza destare sospetti.

Le successive attività investigative hanno consentito ai Carabinieri di dare un nome e un volto ai presunti autori del furto. Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati nelle sedi competenti, i due sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.