CATANIA, DONATE IN BENEFICENZA SCARPE SEQUESTRATE DALLE FIAMME GIALLE
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di iniziative di solidarietà destinate ad aiutare i più bisognosi, ha donato alla Caritas 138 paia di scarpe sottoposte a seques...
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di iniziative di solidarietà destinate ad aiutare i più bisognosi, ha donato alla Caritas 138 paia di scarpe sottoposte a sequestro dalle Fiamme Gialle etnee nel corso dei recenti servizi di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti.
In particolare, la Compagnia di Catania, Reparto fortemente impegnato nella ricerca degli operatori della cd. “filiera del falso”, ha richiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria etnea l’autorizzazione a devolvere in beneficenza una parte, priva dei loghi, dei prodotti sequestrati nel corso delle specifiche attività di servizio eseguite.
Nel corso di un incontro tenuto presso la Caserma “Majorana” di Piazza San Francesco di Paola, sede del citato Reparto del Corpo, sono stati quindi consegnati al dr. Salvatore Pappalardo, rappresentante dell’Arcidiocesi di Catania - Caritas Diocesana, tali articoli di abbigliamento che saranno poi distribuiti alle persone bisognose della città.
L’iniziativa si colloca tra i compiti demandati alla Guardia di Finanza quale Forza di Polizia economica e finanziaria a vocazione sociale, impegnata a tutelare le imprese oneste e anche le fasce di persone più deboli.