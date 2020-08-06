CATANIA: DONNA DELLE PULIZIE FA ACQUISTI E PRELIEVI CON IL BANCOMAT DELL’ANZIANA PER CUI LAVORA. INDAGATA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato numerose attività investigative volte a dare seguito e riscontro alle denunce presentate dai cittadini e, nella circostanza, ha anc...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato numerose attività investigative volte a dare seguito e riscontro alle denunce presentate dai cittadini e, nella circostanza, ha anche contrastato l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza.

In un caso, sono stati indagati in stato di libertà 3 cittadini rumeni, già con precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso in danno di una persona anziana, di anni 81; nello specifico, uno dei 3 soggetti, una donna di anni 32, si è resa disponibile ad effettuare le pulizie presso l’abitazione del denunciante e, approfittando della fiducia datale, asportava il bancomat riuscendo ad effettuare pagamenti e prelievi per un ammontare di 1500 euro ma, ancora, l’esatto importo è da quantificare, la vittima ha anche riferito che, in una circostanza, è stato addormentato con sostanze non meglio individuate.

Le indagini hanno consentito di individuare i complici anche grazie alle molteplici immagini comprovanti l’insano gesto acquisite dai sistemi di video sorveglianza; da dette immagini, è stato possibile individuare persino l’autovettura a noleggio utilizzata per commettere la suindicata delittuosa attività.