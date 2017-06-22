CATANIA: DONNA E BIMBO PRESI A CALCI E PUGNI ARRESTATO MARITO

Nel pomeriggio di ieri personali delle Volanti della polizia di Catania ha arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce D. D., pluripregiudicato per reati...

In particolare, gli agenti venivano inviati presso un’abitazione privata per segnalazione di una lite in famiglia. Giunti sul posto prendevano contatti con la richiedente, incinta di pochi mesi, la quale riferiva di aver avuto poco prima una furibonda lite con il marito per problemi familiari dovuti a una relazione extra coniugale di quest’ultimo.

L’uomo, dopo averla aggredita verbalmente, si è scagliato fisicamente contro la vittima, colpendola varie volte con calci al ventre e pugni sulle braccia, tentando di strangolarla. Durante la lite è intervenuto a difesa della donna il figlio minore di sei anni, avuto da una precedente relazione, che ha ricevuto un pugno sul naso da parte dell’uomo. All'aggressione hanno assistito due amici della coppia, presso i quali l’arrestato e la consorte erano ospiti da alcuni giorni, i quali hanno confermato l’accaduto.

A seguito di ciò, è intervenuto personale sanitario del 118, che ha trasportato la donna e il bambino presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi di Nesima, dove sono stati refertati rispettivamente con 10 e 7 giorni di prognosi. La vittima subito dopo si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura per formalizzare la denuncia. L’uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.