CATANIA: Donna trovata cadavere alla Playa

Il corpo senza vita di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Cataniail medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto probabile che sia un omicidio.S...

A cura di Redazione Redazione
22 aprile 2018 19:02
CATANIA: Donna trovata cadavere alla Playa -
Il corpo senza vita di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania

il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto probabile che sia un omicidio.

Sul posto la squadra mobile della Questura e il Pm di turno.

(ANSA)

IN AGGIORNAMENTO

