CATANIA: Donna trovata cadavere alla Playa
22 aprile 2018 19:02
Il corpo senza vita di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania
il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto probabile che sia un omicidio.
Sul posto la squadra mobile della Questura e il Pm di turno.
(ANSA)
IN AGGIORNAMENTO