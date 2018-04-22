CATANIA: Donna trovata cadavere alla Playa

Il corpo senza vita di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Cataniail medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto probabile che sia un omicidio.S...

A cura di Redazione 22 aprile 2018 19:02

