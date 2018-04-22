CATANIA: Donna trovata cadavere alla Playa - AGGIORNAMENTO

Il cadavere di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania.

La vittima indossava soltanto un giubbotto, sotto il quale era completamente nuda e la polizia non ha trovato altri abiti sul posto.

Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Il corpo era 'appoggiato' su un muro, come se la vittima fosse stata 'seduta', in mezzo a un cumulo di spazzatura. I primi accertamenti medico legali escluderebbero la violenza sessuale.

La donna, di carnagione chiara, dall'età apparente di 30-40 anni, ha il volto macchiato con sangue e terra.

La Procura ha disposto il trasferimento della vittima in un obitorio per eseguire l'autopsia.

La squadra mobile della Questura che indaga non esclude l'ipotesi dell'omicidio.