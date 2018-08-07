CATANIA: DOPO LITE CON I FAMILIARI DELLA EX COMPAGNA SPARA IN ARIA, ARRESTATO

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Joseph Antonino Regina, 32 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina e munizionamento, nonché ricettazione delle medesime.

Nella tarda serata del 4 agosto scorso, personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. è intervenuto, nel rione di Nesima Superiore, ove, nei pressi di un’abitazione, erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco.

Dalle prime indagini si appurava che Regina dopo un’accesa discussione con i familiari della ex convivente, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco in aria.

Invero, in sede di sopralluogo eseguito unitamente a personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, sul posto è stato rinvenuto e sequestrato un bossolo cal.7.65.

Nella mattinata di domenica, a seguito di incessante ricerca protrattasi tutta la notte, personale della Squadra Mobile, ha rintracciato Regina presso l’abitazione sita nel rione di San Giorgio.

Ad esito di perquisizione domiciliare, all’interno di un fusto posizionato nel pianerottolo accanto alla porta di ingresso dell’abitazione del predetto sono stati rinvenuti e sequestrati, occultati tra capi di abbigliamento, una pistola semiautomatica ed un caricatore contenente 2 cartucce.

Sulla scorta degli elementi raccolti a suo carico, comprovati dalle spontanee dichiarazioni confessorie dello stesso, Regina è stato dichiarato in stato di arresto e portato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.