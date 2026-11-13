Catania, dopo una lite investe un uomo con l’auto: fermato per tentato omicidio

Lite in un chiosco nel quartiere Barriera: la discussione sarebbe degenerata dopo l'aggressione con un coltello

Una lite scoppiata in un chiosco si è trasformata in un grave episodio di violenza a Catania, nel quartiere Barriera. Un uomo è stato travolto da un’auto e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro. Il conducente del veicolo è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Tutto sarebbe iniziato nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, all’interno di un chiosco di piazza del Carmelo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe scoppiata una discussione tra un cliente, identificato come Maurizio Consoli, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, e il padre del titolare dell’attività.

Durante la lite, Consoli avrebbe impugnato un coltello, colpendo l’uomo. Quest’ultimo avrebbe poi raccontato al figlio quanto accaduto.

Il figlio del titolare, dopo essere stato informato dell’accaduto, avrebbe raggiunto Consoli in via Pietro Novelli, investendolo con l’auto che stava guidando.

L’impatto è stato violento e ha provocato gravi ferite alla vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata.

Durante l’investimento sono state danneggiate anche alcune tubature del gas. Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, hanno disposto la chiusura della strada per motivi di sicurezza.

Le indagini della Polizia hanno permesso di individuare il conducente dell’auto, successivamente fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo agli investigatori la propria versione dei fatti alla presenza del suo avvocato, Giorgio Assenza.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire tutti i passaggi della vicenda e chiarire le responsabilità delle persone coinvolte, nel rispetto della presunzione di innocenza.