CATANIA: DORME IN TIR, GLI PORTANO VIA TUTTO

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti era stato un portellone aperto di un tir parcheggiato nella zona industriale. Così gli agenti hanno contattato l'autista che dormiva dentro il mezzo e hanno app...

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti era stato un portellone aperto di un tir parcheggiato nella zona industriale. Così gli agenti hanno contattato l'autista che dormiva dentro il mezzo e hanno appurato, con sorpresa dell'uomo, che ignoti malfattori avevano asportato merce di vario tipo approfittando del buio e del momento in cui il lavoratore stava riposando. Gli agenti hanno così effettuato un giro di perlustrazione della zona nel tentativo di ritrovare la merce rubata, che effettivamente era stata accatastata lungo un vicino canale di scolo, parzialmente occultata tra la fitta vegetazione. Nello specifico, si trattava di numerosi colli di merce varia, tra cui aspirapolveri, pentole, accessori per cellulari e per auto, kit di pronto soccorso e altro. Grazie all’attenzione degli agenti, nell’azione di controllo del territorio durante la notte, la merce è stata così riconsegnata all’autotrasportatore, che ha esibito la relativa bolla di trasporto.“