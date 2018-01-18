CATANIA: Droga, arrestati dai "Lupi" due presunti pusher - Le foto

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 55enne Riccardo GIUSTOLISI e il 32enne Salvatore PIACENTE, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra “Lupi”, in servizio antidroga nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, li hanno osservati con estrema discrezione comprendendone così le dinamiche dell’attività di spaccio: I clienti arrivavano in auto da Via Tartini e fermandosi all’incrocio con la Via Maria Gianni interloquivano con il 32enne che li faceva parcheggiare in attesa che giungesse il complice. Questi prendeva l’ordinazione ed il denaro corrispondente ed allontanandosi per una decina di metri prendeva le dosi di droga da una latta nascosta sotto un grande albero per poi tornare indietro e consegnare ai clienti lo stupefacente.

Per verificare che quelle consegnate fossero realmente delle dosi di droga i militari hanno seguito e fermato in Via Regina Margherita uno degli acquirenti che nascondeva negli slip 3 dosi di marijuana appena comperate dai due pusher.

A quel punto si è deciso di intervenire fermando il duo, rinvenendo e sequestrando all’interno della latta circa 40 dosi di marijuana nonché nella tasca del 55enne 60 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

