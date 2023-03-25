CATANIA, DROGA E PUGNALE IN CASA: UN ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato un incensurato 21enne di Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefa...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato un incensurato 21enne di Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività info investigativa, soprattutto, è quella che ha consentito ai militari d’individuare sul fatto il 21enne, spacciatore di micidiali droghe sintetiche ed a loro sommariamente descritto nell’aspetto, solito “operare” nella centralissima Piazza Stesicoro.

Nel pomeriggio, pertanto, hanno guadagnato un punto d’osservazione aspettando l’arrivo del pusher ed in effetti, neanche dopo molto tempo, hanno individuato un giovane corrispondente alla descrizione che sembrava essere in attesa nei pressi di una nota panineria.

In seguito una coppia di giovani, arrivati a bordo di uno scooter, hanno salutato il 21enne ma il passeggero, che stava avvicinandosi a quest’ultimo, ha intravisto l’arrivo dei Carabinieri ed è risalito a bordo allontanandosi con l’amico, mentre lo spacciatore è stato fermato e perquisito dai Carabinieri che gli hanno trovato addosso una busta con quattro pietre di sostanza stupefacente del tipo MDMA di 20 grammi

Nel prosieguo degli accertamenti i militari hanno poi esteso la perquisizione presso l’abitazione del giovane, a seguito della quale hanno trovato un enorme pugnale della lunghezza di 40 centimetri.

Il 21enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.