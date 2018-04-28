CATANIA: Droga e una pistola in un garage abusivo

Nel corso della nottata odierna, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volanti ha proceduto ad effettuare controlli mirati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Giovanni Galermo.

In particolare, all’interno di un garage abusivo, ubicato in viale Adriatico, venivano rinvenuti a seguito di un’accurata perquisizione una pistola calibro 22 con relativo caricatore e munizionamento (22 cartucce calibro 22 e 2 cartucce calibro 7.65), 75 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, già suddivise in dosi, nonché due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto, dopo i rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica, veniva sequestrato a carico di ignoti da parte degli operatori intervenuti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria