CATANIA: DROGA, FURTI ED EVASIONI: 4 ARRESTI

Quattro arresti dei carabinieri di Catania nel giro di poche ore. Il 39enne Francesco Condorelli è finito in manette per spaccio di droga nel quartiere di Librino: i militari hanno sorpreso il pusher mentre nei pressi della sua casa piazzava marijuana ai clienti. Bloccato e perquisito, aveva 45 grammi di erba già suddivisa in dosi e 100 euro in contanti.

La 31enne catanese Anna Rau stata invece arrestata in esecuzione di provvedimento che ne aggrava il regime detentivo, emesso dalla Corte di appello. Numerose le evasioni dai domiciliari: per lei scatterà il carcere di Piazza Lanza.

A Nesima è stato fermato il 42enne Davide Leanza, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Messina. Condannato dai giudici per evasione, dovrà espiare la pena di un anno e 6 mesi di reclusione nel carcere di Piazza Lanza.

Infine, sempre a Nesima, i carabinieri hanno arrestato il 60enne catanese Carmelo Viglianesi: dovrà scontare un anno e 6 mesi ai domiciliari per un furto a Pace del Mela (Me) nel 2015.