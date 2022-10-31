CATANIA. DROGA NASCOSTA NEI SACCHETTI PER FREEZER. ARRESTATO

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi sono stati impegnati in un servizio volto a contrastare il mercato illecito delle sostanze stupefacenti, nell’amb...

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi sono stati impegnati in un servizio volto a contrastare il mercato illecito delle sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio” un 46enne pregiudicato catanese.

Al riguardo, a seguito di articolata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno individuato il soggetto, già noto quale persona dedita alla commissione dei reati connessi al allo smercio di droga, bloccandolo nel quartiere San Cristoforo. Quest’ultimo, nel tentativo di assicurarsi l’impunità ed eludere i controlli, ha cercato di sviare gli operanti, indicando quale propria dimora, un’abitazione in realtà diversa da quella ove effettivamente risiede.

La manovra elusiva è stata comunque vana poiché i militari, già a conoscenza della condizione abitativa del pregiudicato, hanno poi raggiunto il vero alloggio del 46enne, perquisendolo.

Tale attività ha consentito di scovare, ben nascoste in un ripostiglio, 4 buste di plastica da freezer, contenenti complessivamente 340 grammi di “amnesia”, un particolare tipo di marijuana, caratterizzata da un principio attivo molto più potente rispetto a quella normale e pertanto rivenduta a costi maggiorati sul mercato illecito, nonchè un bilancino di precisione.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Piazza Lanza.