CATANIA. DROGA PER TUTTI I GUSTI IN VIA FRATELLI GUALANDI: DUE GLI ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi Giuseppe PARISI di anni 21 e Giuseppe LEOTTA di anni 31, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i militari operanti, insospettiti dai movimenti insoliti nei pressi di un’abitazione di via Fratelli Gualandi nel quartiere Galermo, sono entrati e, previa perquisizione, eseguita alla presenza dei due correi, hanno rinvenuto e sequestrato: circa 25 grammi di marijuana, già suddivisa in 11 dosi; 3 dosi di crack; 1 dose di cocaina; nonché 219 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa attività di spaccio.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza.