CATANIA: DROGA TRA I MANDARINI: UN ARRESTO DELLA SQUADRA MOBILE

La Polizia di Stato ha tratto in arresto TORRISI Salvatore (cl. 1963), pregiudicato; in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Perso...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto TORRISI Salvatore (cl. 1963), pregiudicato; in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” apprendeva che nella giornata del 4 dicembre u.s. sarebbe giunto nel quartiere Monte Po un corriere a bordo di un furgone di colore grigio con un ingente carico di cocaina.

Alla luce di quanto appreso, veniva predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio in vari punti del suddetto quartiere.

Dopo alcune ore di paziente attesa, alle ore 08:00 il personale preposto all’osservazione procedeva al controllo del furgone Volkwagen segnalato, condotto da TORRISI Salvatore che trasportava un carico di circa 900 kg di mandarini.

Al fine di procedere ad un controllo più accurato, TORRISI Salvatore veniva accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile di Catania.

Ad esito di perquisizione del suddetto veicolo, si rinvenivano, occultati all’interno del carico di mandarini, cinque involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 5 di cocaina

La droga, del valore di oltre € 250.000, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a € 800.000 circa.

Espletate le formalità di rito, TORRISI Salvatore veniva associato presso il carcere di Catania - Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.