CATANIA, DUE ARRESTI PER SPACCIO IN DUE OPERAZIONI DELLA POLIZIA

Due arresti per spaccio in due differenti operazioni della Squadra Mobile di Catania. In una operazione è stato Domenico Agatino Cannavò, 23 anni, sorpreso a spacciare in centro storico, inseguito e s...

Due arresti per spaccio in due differenti operazioni della Squadra Mobile di Catania. In una operazione è stato Domenico Agatino Cannavò, 23 anni, sorpreso a spacciare in centro storico, inseguito e sotooposto a perquisizione. Nell'immobile dove stava per entrare , occultati all’interno di un barattolo da cucina, sono stati trovati 3 involucri contenenti cocaina, parte in polvere e parte in pietra, per un peso complessivo di 86.5 grammi, un bilancino elettronico di precisione e una somma di denaro.

Nella seconda operazione la Mobile di Catania ha messo le manette ai polsi di Rocco Fontanino, 35 anni, pregiudicato conosciuto alle forze dell'ordine come spacciatore di marijuana e hashish operante nel quartiere di San Leone. Nella sua abitazione sono stati trovati durante un perquisizione 675 grammi di marijuana e 209 grammi di hashish.