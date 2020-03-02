CATANIA, DUE ARRESTI PER SPACCIO, UNO CONSEGNAVA A DOMICILIO AGLI STUDENTI
La Polizia di Stato ha tratto in arresto Micheal Pappalardo (classe’1991) e Gaetano Litrico (classe ’1989), il primo per detenzione e spaccio di marijuana; il secondo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
Nel primo caso i Falchi della Squadra Mobile, intensificando giornalmente i servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano ricevuto notizia di un “pusher” particolarmente attivo che riforniva a domicilio numerosi giovani studenti catanesi. A seguito di un breve servizio di appostamento, si riusciva a individuare Pappalardo che, con uno scooter, si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino.
Immediatamente dopo, l’uomo veniva colto in flagranza, subito dopo avere ceduto della marijuana a uno studente universitario. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 21 dosi del medesimo stupefacente, materiale per pesare e confezionare e centinaia di euro in contanti. A seguito della convalida dell’arresto l’uomo veniva rimesso in libertà.
Nel secondo caso, a seguito di attività investigativa, veniva individuato un appartamento nel quartiere San Cristoforo quale base per una fiorente attività di spaccio.
I Falchi riuscivano a eludere un sistema di videosorveglianza allestito ad hoc e irrompevano nell’appartamento per effettuare una perquisizione.
All’interno dell’abitazione, in uso a Litrico, venivano rinvenuti circa 14 grammi di cocaina unitamente a materiale per pesatura, taglio e confezionamento della sostanza e a 245 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio e quindi sequestrati.
Il “pusher” veniva dunque arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria.