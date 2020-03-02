CATANIA, DUE ARRESTI PER SPACCIO, UNO CONSEGNAVA A DOMICILIO AGLI STUDENTI

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Micheal Pappalardo (classe’1991) e Gaetano Litrico (classe ’1989), il primo per detenzione e spaccio di marijuana; il secondo per detenzione ai fini di spaccio...

A cura di Redazione 02 marzo 2020 13:12

