CATANIA, DUE ARRESTI PER TENTATO OMICIDIO: L'AGGUATO RIPRESO DALLA TELECAMERA DI UN'AUTO

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione di una misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale a carico...

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione di una misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale a carico di PITERÀ Giuseppe Concetto (classe 2001) e LEONARDI Mario (classe 2001), già detenuto, in quanto gravemente indiziati, in esito agli elementi acquisiti, della commissione, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio aggravato, di porto e illegale detenzione di una pistola semiautomatica Beretta, cal. 7,65 con matricola abrasa nonché ricettazione.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come PITERÀ Giuseppe Concetto sarebbe, in concorso con LEONARDI Mario, l’autore del tentato omicidio ai danni di un catanese L.A.C. che il pomeriggio del 27 aprile è stato attinto da quattro colpi di pistola e finito in ospedale.

Dalle prime informazioni acquisite si è appreso che il luogo teatro dell’evento era stato il quartiere San Berillo Nuovo.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Squadra Mobile, insieme agli agenti della Polizia Scientifica, sono stati rinvenuti due bossoli calibro 7,65. Presso la residenza del ferito è stata sequestrata l’auto a bordo della quale L.A.C. si trovava durante le fasi dell’agguato, con tre fori.

I successivi approfondimenti, corroborati dalle risultanze della visione di telecamere di sorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’analisi del traffico telefonico di diverse utenze di interesse (tutte con intestatari fittizi) e dei presidi tecnici, hanno consentito la ricostruzione delle fasi salienti del tentato omicidio all’indirizzo di L.A.C., ripreso in tempo reale da uno specchietto multimediale deputato alla registrazione audio-video installato in un’autovettura transitante proprio in quei frangenti nel luogo del delitto, da cui si è vista ed udita in maniera nitida l’esplosione di quattro colpi di arma da fuoco.

Sulla scorta delle risultanze acquisite ad esito di articolate investigazioni sono stati identificati i due autori del tentato omicidio negli indagati LEONARDI Mario, quale conducente dello scooter, e PITERÀ Giuseppe Concetto, inteso “u matelicu”, che, posto quale passeggero, ha materialmente sparato quattro colpi di pistola all’indirizzo del catanese, attingendolo al ginocchio destro e causandogli lesioni personali con prognosi di 15 giorni.

Nel corso delle indagini il 9 maggio scorso personale della locale Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza del segnalato LEONARDI Mario trovato nella disponibilità della pistola semi-automatica Beretta, calibro 7,65 mm, con matricola abrasa, che, dagli accertamenti balistici effettuati, è risultata quella utilizzata da PITERÀ Giuseppe Concetto il pomeriggio dell'agguato.

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre a LEONARDI Mario il provvedimento è stato notificato in carcere.