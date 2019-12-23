CATANIA, DUE DENUNCE PER MALTRATTAMENTO E DUE PER ABBANDONO DI ANIMALI

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un soggetto resosi responsabile del reato di maltrattamento di animali e altri due soggetti per il reato di abbandono di an...

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un soggetto resosi responsabile del reato di maltrattamento di animali e altri due soggetti per il reato di abbandono di animali.

Nello specifico, personale della Squadra a Cavallo e Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico operante, ha effettuato nella zona Villagio Zia Lisa dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di macellazione clandestina e maltrattamento di animali.

Nel primo edificio controllato, erano presenti due equidi privi di microchip, venivano rinvenuti e sequestrati numerosi farmaci di provenienza estera, non registrati al Ministero della Salute, tra i quali anche ormoni anabolizzanti. Sul posto veniva richiesto l’intervento del personale della Polizia Scientifica, che effettuava i rilievi fotografici, nonché di personale veterinario dell’Asp.

I due cavalli, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente venivano sequestrati ed affidati in giudiziale custodia, mentre il proprietario veniva denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamento di animali.

Nel secondo edificio controllato, venivano trovati altri due equidi, entrambi privi di microchip, tenuti in ambienti privi di luce e di aerazione e in condizioni incompatibili con la loro natura. I proprietari dei due animali, diffidati a traferire questi ultimi in una struttura idonea, venivano denunciati in stato di libertà per il reato di abbandono di animali. A carico dei tre indagati venivano contestati numerosi illeciti amministrativi per una somma complessiva pari 27.000 euro.