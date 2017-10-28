CATANIA: DUE DONNE DI MISTERBIANCO, TROVATE CON 60 GRAMMI DI MARIJUANA DURANTE UN CONTROLLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza una 45enne ed una 47enne, entrambe di Misterbianco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri pome...

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza una 45enne ed una 47enne, entrambe di Misterbianco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, una pattuglia, durante un servizio di controllo della circolazione stradale nel popolare quartiere Librino, ha imposto l’Alt ad una Lancia Y con a bordo due donne.

I militari insospettiti, dall'atteggiamento nervoso ed insofferente tenuto dalle donne durante il controllo, hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo rivenendo e sequestrando, abilmente occultate sotto il sedile lato passeggiera, una busta contenente 60 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo smercio e la somma in contante di 120 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestate, espletate le formalità di rito, sono state poste ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.