CATANIA: DUE FURTI IN DUE NOTTI IN UN PANIFICIO E UN BAR, IN MANETTE UN VENTENNE

Nel corso della notte di oggi, agenti delle Volanti hanno arrestato MASCALI Denny Alfio classe1998, per il reato di furto con scasso.

Intorno alle ore 4:00, è giunta segnalazione presso la Sala Operativa, da parte di un passante che, dirimpetto al bar “My Cream”, ubicato in via Etnea, ha notato un giovane che, dopo essere salito sopra un ombrellone si è arrampicato sul ballatoio del bar sopracitato per entrare dalla finestra.

In poco tempo, i poliziotti sono giunti sul posto, dove hanno immediatamente bloccato il giovane, il quale era riuscito ad entrare dentro il bar e prelevare 100,00 euro dalla cassa.

Inoltre, grazie a ulteriori indagini svolte con l’ausilio di alcuni filmati, è stato riconosciuto quale autore di un altro furto, con bottino di 300,00 euro circa, svolto ieri notte con simili modalità presso un panificio ubicato in viale Mario Rapisardi.

L’uomo, pertanto, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizioni dell’A.G. di turno, trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo