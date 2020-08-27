I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 18enne Salvatore Agatino FAMÀ e il complice 14enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di t...

CATANIA. DUE GIOVANI LADRI INSEGUITI E ARRESTATI UNO HA SOLO 14 ANNI

Agatino FAMÀ e il complice 14enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.La scorsa notte, i due giovani malviventi, a bordo di un Honda SH privo di copertura assicurativa, hanno preso di mira uno scooter Aprilia RX 50 parcheggiato all’altezza del civico 260 di via Umberto. Dimostrando notevole senso civico un cittadino, che li ha visti “particolarmente interessati” al ciclomotore, ha segnalato quanto stava accadendo al 112 NUE, consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia del radiomobile.I ladri, appena vista da lontano la gazzella, sono saliti a bordo del loro scooter fuggendo via a tutto gas ed imboccando durante l’inseguimento diverse strade in senso vietato.L’osmosi operativa tra la pattuglia intervenuta e un’altra autoradio giunta di supporto, ha permesso ai militari di bloccare i fuggitivi nei pressi di piazza Bovio dopo che questi, in un ultimo disperato tentativo di sottrarsi all’arresto, avevano abbandonato il mezzo per fuggire a piedi e far perdere le proprie tracce.All’interno del motociclo, posto a fermo amministrativo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due attrezzi del tipo utilizzato dai ladri per forzare i blocchetti di accensione dei motocicli.