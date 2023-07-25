CATANIA. “DUE PICCIONI CON UNA FAVA”: FRATELLI AI DOMICILIARI EVASI ENTRAMBI ED ENTRAMBI ARRESTATI … CONTEMPORANEAMENTE

Nell’ ambito di estesi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte di soggetti sottoposti a misure, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontana...

Nell’ ambito di estesi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte di soggetti sottoposti a misure, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza due fratelli di 37 e 41 anni, catanesi, entrambi pregiudicati e ristretti ai domiciliari presso la propria abitazione, rispettivamente il primo agli arresti ed il secondo alla detenzione.

Una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata nella quotidiana attività di contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti, stava transitando lungo la via Ustica quando uno dei militari ha notato la presenza del 37enne, che viaggiava su un monopattino elettrico, a loro già ben noto in forza delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie.

Quest’ultimo però, appena accortosi della loro presenza e consapevole d’aver “attirato” la loro attenzione, si è dato immediatamente alla fuga grazie alle ridotte dimensioni del suo velocipede che gli hanno consentito districarsi nel traffico, tentativo però interrotto dagli stessi Carabinieri che lo hanno atteso ed arrestato nei pressi della sua abitazione, in via Guglielmo Oberdan del comune di Gravina di Catania.

Ma la sorte non ha però arriso alla famiglia dell’arrestato perché, contemporaneamente, anche il fratello 41enne di quest’ultimo è stato notato dai militari, già attivatisi per bloccare il suo germano, fuggiasco sul monopattino.

Hanno così “beccato” anche il fratello più anziano che, invece di stare in casa a rispettare la “sofferta” detenzione domiciliare, si trovava in strada in compagnia della madre e di un altro uomo.

I due fratelli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati riaccompagnati presso la loro abitazione in attesa di eventuali future determinazioni del giudice.