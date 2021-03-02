CATANIA. DUE SPACCIATORI TENTANO (INUTILMENTE) DI SCAPPARE: ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i cittadini extracomunitari BARROW LA...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i cittadini extracomunitari BARROW LAMINE, 27 anni originario della Repubblica del Mali e JAMMEH SULAYMAN, 28 anni del Gambia.

L’equipaggio della gazzella era impegnato in un servizio di contrasto alla criminalità diffusa nello storico quartiere di San Berillo quando in lontananza, nella via Reggio, hanno visto i due uomini effettuare un verosimile scambio denaro-droga con alcuni giovani immediatamente allontanatisi per le viuzze circostanti.

Hanno così provveduto, con l’ausilio di un’altra autoradio frattanto intervenuta in supporto, a bloccare la via di fuga ai due che hanno infatti tentato di scappare ma sono stati bloccati dai militari dopo un breve inseguimento a piedi.

I due, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 20 grammi circa di marijuana e 4 dosi di cocaina, nonché della somma di 40 euro ritenuta provento dello spaccio.