CATANIA: DUE STRANIERI CATTURANO UN LADRO E LO CONSEGNANO ALLA POLIZIA

Qualche giorno fa due cittadini stranieri si sono trovati ad assistere, in pieno giorno, ad un furto perpetrato ai danni di un italiano e senza alcuna esitazione sono intervenuti, dimostrando grande senso civico, inseguendo e catturando il ladro, consentendo di assicurarlo così alla giustizia. È quanto accaduto nella popolarissima via Archimede, nel centro storico di Catania.

Nella mattina del 26 gennaio scorso, una pattuglia in borghese della Polizia di Frontiera del porto di Catania, transitando da via Archimede, notava nell’adiacente via Saitta, due uomini, appiedati, che trattenevano un cittadino italiano, conducendolo, sotto braccio, verso via Archimede. Gli agenti operanti, allarmati, si fermavano per meglio approfondire i fatti, quando venivano raggiunti da un cittadino italiano, il quale li informava che l’uomo trattenuto era il ladro che poco prima gli aveva rubato la borsa mentre si trovava in sosta sulla sua autovettura.

I due stranieri, riferiva il denunciante, lo avevano inseguito, ed acciuffato. Proprio in quel momento è passata da lì la predetta pattuglia della Polizia di Frontiera a cui i migranti hanno consegnato il reo e la borsa che è stata restituita al legittimo proprietario.

Il reo veniva condotto, dagli agenti operanti, negli Uffici della Polizia di Frontiera del porto, dove oltre ad accertare la sua identità, si appurava che lo stesso annovera numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

Lo stesso veniva deferito, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.