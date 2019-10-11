CATANIA, DUE VESPE AL PREZZO DI UNA: DENUNCIATO UN PREGIUDICATO PER RICICLAGGIO

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato un 28enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio.Ecco un esempio di quanto sia importante la collaborazione tra cittadini...

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato un 28enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio.

Ecco un esempio di quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Il 27 giugno scorso in piazza Del Tricolore a Catania un cittadino aveva subito il furto di una vespa marca LML modello STAR 125, mezzo che ieri, mentre passeggiava in via Garibaldi, seppur con apposta una targa diversa dalla propria ha riconosciuto per alcune caratteristiche esistenti sulla carrozzeria.

Immediatamente con lo smartphone ha scattato delle foto ritraendo il mezzo ed il viso del “nuovo proprietario” che, nel giro di pochi minuti, sono state poste all’attenzione dei militari di Piazza Dante, i quali, grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale operante nel territorio, lo hanno identificato.

Con una scusa il presunto reo è stato invitato in caserma luogo in cui, con estrema impudenza, si è presentato a bordo di quella vespa alla quale, come verificato dai carabinieri tramite riscontro tra la carta di circolazione e il numero di telaio, aveva apposto la targa di un’altra vespa di proprietà della medesima marca e modello ma di diversa cilindrata.

La vespa, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituita al legittimo proprietario.