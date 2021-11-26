CATANIA. DURO COLPO AI SANTAPAOLA-ERCOLANO, CONFISCATE AZIENDE E BENI PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO

Su proposta di questa Procura Distrettuale, il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione ha applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni nei confronti di SANTAPAOLA Benedetto, ERCOLANO Aldo, MANGION Giuseppe, CESAROTTI Giuseppe e PALERMO Mario, che è stata eseguita nella mattinata odierna dai militari del ROS.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti del procedimento penale 12759/16 RGNR, indagine “Samael”, nel corso del quale era stato possibile individuare parte del patrimonio occulto direttamente riconducibile ai vertici della famiglia Santapaola Ercolano, che veniva gestito mediante prestanome e imprenditori contigui all'associazione mafiosa (PALERMO Mario e CESAROTTI Giuseppe).

L’attività investigativa ha vissuto una prima fase esecutiva allorquando lo scorso 3.12.2019 le aziende ed i beni immobili di seguito indicati - oggetto dell’odierno provvedimento - venivano sottoposti a sequestro preventivo:

Tropical Agricola Srl con sede legale in Catania;

GR Transport Logistic Srl con sede legale a Mascali (CT);

LT logistica e Trasporti Srl con sede legale a Mascalucia (CT);

nr. 12 immobili siti in Mascali (CT) ed in Massannunziata frazione di Mascalucia (CT).

Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta a circa 7.700.000 euro.