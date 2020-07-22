CATANIA: Ė MORTO IL COMMENDATORE MAINA, POGLIESE: "CATANIA PERDE UNA PARTE DI SÉ"

Con il cuore gonfio di tristezza e pianto partecipo ai catanesi la scomparsa del commendatore Maina, che pochi minuti fa è spirato nell’ospedale San Marco dov’era ricoverato.Catania perde una parte di...

Con il cuore gonfio di tristezza e pianto partecipo ai catanesi la scomparsa del commendatore Maina, che pochi minuti fa è spirato nell’ospedale San Marco dov’era ricoverato.

Catania perde una parte di se, scompare una memoria storica di servizio e amore verso il prossimo nel nome della devozione a Sant’Agata e della Città di Catania. Lo ricorderemo per come merita un grande uomo di fede e testimone diretto di una storia quasi centenaria, fatta di intelligenza e lungimiranza nel Municipio che egli ha custodito come fosse casa propria.

Stringiamoci tutti insieme come una grande comunità, attorno a un personaggio che ha saputo fare del servizio al prossimo una ragione di vita: Catania è grata ora e sempre a Maina e faremo quanto necessario per conservare le sue azioni a perenne memoria.

Il ricordo dell'ex Sindaco di Catania, Enzo Bianco:

Luigi Maina se n’è andato.

In punta di piedi.

Con discrezione.

IL COMMENDATORE (anche se era insignito della onorificenza di Grande Ufficiale) NON È PIÙ FRA NOI

Un Personaggio vero ed autorevole della mia Città.

Lo conobbi 32 anni fa quando fui eletto, proprio come in questi giorni, per la prima volta Sindaco della Città di Catania.

Fui io che mi inventai il Titolo di Cerimoniere onorario, chiedendogli di restare in Comune e lasciandogli la sua stanza.

Fui io a volerlo Presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, dopo Ignazio Marcoccio.

Lui, VERO DEPOSITARIO DELLA FEDE E DELLA TRADIZIONE AGATINA .

Lui con me ad invitare e poi ad ospitare Papa Giovanni Paolo II nella sua visita a Catania.

Lui con me, Ministro dell’Interno, dal Papa dopo l’anno Santo.

Lui a mostrare ai Presidenti della Repubblica il busto reliquiario di S. Agata.

Lui nei momenti belli ed in quelli tristi.

Elegante.

Attento.

Sicuro.

Cerimoniere per indole.

Depositario delle tradizioni.

Per 15 anni al mio fianco, come di tutti gli altri Sindaci

Un personaggio vero della miglior Catania.

Grazie Commendatore!

https://www.facebook.com/62230651368/posts/10158660175511369/