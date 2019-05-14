CATANIA, È MORTO L'UOMO CHE IERI ERA RIMASTO DENTRO AUTO IN FIAMME

È morto l'uomo rimasto intrappolato ieri all'interno di una vettura in fiamme a Catania in via Pacinotti e trasportato d’urgenza nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro dopo che vigili d...

È morto l'uomo rimasto intrappolato ieri all'interno di una vettura in fiamme a Catania in via Pacinotti e trasportato d’urgenza nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro dopo che vigili del fuoco lo avevano soccorso.

La vittima - Roberto Rizzottolo, nato nel 1949 a Noto - era stata ricoverata in prognosi riservata con ustioni di primo e secondo grado sul 30 per cento del corpo e specialisti avevano anche hanno avviato accertamenti per possibili complicanze respiratorie.

In serata, però, il decesso.

Ieri agenti della sezione Scientifica della Polizia sono intervenuti in via Pacinotti per accertare cosa abbia provocato l'incendio dell'auto.