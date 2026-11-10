Catania e provincia, sequestrati oltre 7.000 prodotti contraffatti: anche mini iPhone falsi

Controlli della Guardia di Finanza a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre. Sequestrati anche 19 micro telefonini che imitavano l’iPhone 17 Pro Max.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno ulteriormente intensificato in questi giorni il piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti di beni contraffatti, eseguendo in diverse aree della provincia etnea interventi che hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 7.000 articoli, tra prodotti tecnologici e capi di abbigliamento.

I controlli – eseguiti dai “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Catania – hanno interessato quattro operatori economici, con sede rispettivamente a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre ed esercenti attività di “vendita al dettaglio di multiprodotti”.

All'esito delle attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro nei rispettivi locali commerciali migliaia di prodotti, tra cui console, auricolari, occhiali, accessori per l’abbigliamento, peluche, giocattoli, adesivi e carte da gioco recanti marchi contraffatti di noti marchi quali Pokémon, Disney, KPop Demon Hunters, Hello Kitty, Barbie, Squid Game, Louis Vuitton e Adidas, nonché famosi brand tecnologici come Apple e Nintendo.

Tra questi anche 19 micro telefonini, raffiguranti il modello “iPhone 17 Pro Max” e riportanti marchi figurativi della Apple nel software interno e nelle applicazioni preinstallate nell’apparecchio.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati, mentre i responsabili sono stati deferiti alla locale Autorità giudiziaria per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

Il contrasto della contraffazione dei prodotti costituisce un settore di assoluta rilevanza nell’azione della Guardia di Finanza, in quanto settore che si presta a diventare un moltiplicatore di illegalità, essendo spesso connesso a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, e che costituisce un elemento distorsivo della concorrenza sul mercato.

Si evidenzia che, allo stato, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, in virtù del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende in esame sarà definitivamente accertata ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.