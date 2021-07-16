CATANIA. <<… MI HAI RUBATO DUE BICICLETTE!!! …>> E TENTA DI ACCOLTELLARLO: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un catanese 71enne, ritenuto responsabile di minaccia aggravata.Nella serata in via Regina Bianca, una traversa della via M...

Nella serata in via Regina Bianca, una traversa della via Messina nel quartiere di Picanello, gli abitanti della zona hanno avvisato il 112 NUE allarmati da un tentativo di accoltellamento del 71enne nei confronti di un residente 45enne.

In particolare l’anziano, spingendo una bici, si era introdotto all’interno dell’area condominiale di un palazzo e aveva indirizzato minacce di morte alla vittima accusandola d’avergli rubato due biciclette.

A nulla sono valse le rimostranze di quest’ultima che affermava, invece, di non saper nulla dei furti, ma l’anziano ha anche corroborato le proprie minacce brandendo un coltello a serramanico. Provvidenziale è stato l’intervento di un vicino di casa che dapprima cercando di tranquillizzare l’esagitato gli ha bloccato il braccio riuscendo a disarmarlo ma, nonostante ciò, quest’ultimo è riuscito a divincolarsi e strappare gli occhiali al malcapitato gettandoli a terra e distruggendoli.

Al loro arrivo i militari, indirizzati dai molti presenti verso il luogo esatto dell’aggressione, sono stati investiti anch’essi dagli insulti del pensionato che appariva in uno stato di notevole alterazione psicofisica salvo poi, dopo essere riusciti a calmarlo e quindi a portarlo in caserma, trattenerlo in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (g/t)