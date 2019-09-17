CATANIA: ELUSA LA VEDETTA, PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nel quartiere di Librino il 36enne catanese Angelo Pasqualino, nella flagranza di reato di detenzione di sost...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nel quartiere di Librino il 36enne catanese Angelo Pasqualino, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari infatti, che già da tempo monitoravano l’uomo per poterlo pizzicare al momento giusto, lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi di sostanza stupefacente ad alcuni clienti occasionali. Immediatamente i militari lo bloccavano sottoponendolo ad una perquisizione a seguito della quale rinvenivano, già suddivisi in singole dosi pronte per lo spaccio, 110 grammi di marijuana, 2 di crack e 3 di cocaina nonché, in particolare, una ricetrasmittente che il pusher utilizzava per i contatti diretti con la vedetta che, stavolta, è stata elusa dagli operanti.

L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.