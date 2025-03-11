CATANIA, ENNESIMO INCIDENTE STRADALE: SCONTRO AUTO-MOTO, MOTOCICLISTA PERDE LA VITA IERI SERA IN VIA ZIA LISA

Ancora sangue sulle strade. . Nella serata di lunedì 10 marzo, un tragico incidente si è verificato in via Zia Lisa, a Catania, costando la vita a un uomo di 41 anni. La vittima, come riportata la Tgr...

Ancora sangue sulle strade. . Nella serata di lunedì 10 marzo, un tragico incidente si è verificato in via Zia Lisa, a Catania, costando la vita a un uomo di 41 anni.

La vittima, come riportata la Tgr Sicilia,, alla guida della propria moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un'automobile in transito. L'impatto è stato fatale.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, necessari per estrarre il motociclista rimasto incastrato sotto la vettura.

Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatare il decesso.

Le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale di Catania, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento, restano da chiarire le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del veicolo.

L’ennesima tragedia sulle strade riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire incidenti mortali. La comunità catanese si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di profondo dolore.