Catania, entra in banca dalla finestra armato di coltello: tentata rapina, bloccato dopo un inseguimento

Il colpo poco prima delle 10.40 nella filiale Intesa Sanpaolo di piazza Santa Maria di Gesù

Si è introdotto dalla finestra di uno degli uffici di una filiale bancaria, con il volto travisato e un coltello in mano, gridando: «Questa è una rapina!». La reazione della dipendente, che ha iniziato a urlare, lo avrebbe però costretto a desistere e a fuggire dalla stessa finestra da cui era entrato.

È durata soltanto pochi minuti la fuga di un 26enne di Mascalucia, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante con l’accusa di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a eventuale condanna definitiva.

L’episodio si è verificato in mattinata, poco prima delle 10.40, all’interno degli uffici della filiale Intesa Sanpaolo di piazza Santa Maria di Gesù.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe entrato in uno degli uffici attraverso una finestra e avrebbe raggiunto la dipendente presente, presentandosi con il volto coperto e brandendo un coltello. Con tono minaccioso avrebbe quindi annunciato la rapina.

La pronta reazione della donna avrebbe però fatto saltare i suoi piani. Di fronte alle urla della dipendente, il giovane avrebbe rinunciato al proposito e, senza riuscire a impossessarsi di denaro o altri beni, sarebbe fuggito rapidamente attraverso la stessa finestra utilizzata per entrare.

L’allarme ha fatto immediatamente scattare le ricerche da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Dante, che hanno avviato le indagini visionando le immagini del sistema di videosorveglianza e raccogliendo gli elementi utili all’identificazione.

Gli investigatori hanno passato al setaccio le vie della zona fino a quando, in via Montevergine, hanno notato un giovane a piedi che, per caratteristiche e abbigliamento, appariva compatibile con le immagini acquisite e con la descrizione fornita dai testimoni.

Alla vista dei militari, il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, dando vita a un inseguimento a piedi per alcune centinaia di metri.

I Carabinieri sono riusciti infine a bloccarlo e identificarlo. Successivamente hanno individuato anche la sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, all’interno della quale sarebbero stati trovati gli indumenti utilizzati per il travisamento durante la tentata rapina e il coltello che sarebbe stato impugnato all’interno della banca.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 26enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito nella Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”, dove attualmente permane.