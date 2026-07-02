Catania, entra in negozio e porta via un cellulare: 40enne nei guai

Il furto in un’attività commerciale di viale Jonio: l’uomo è stato riconosciuto dai Carabinieri grazie alle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina lo hanno denunciato ancora una volta perché, sulla scorta degli indizi raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Si tratta di un pregiudicato catanese di 40anni con una lunga sequela di vicende giudiziarie, per reati soprattutto contro il patrimonio, il quale, qualche settimana addietro, aveva “alleggerito” del telefono cellulare il dipendente di un’attività commerciale in viale Jonio.

Erano le 14 circa infatti allorché la vittima del furto, un 37enne di Adrano, stava lavorando in una stanza attigua a quella d’ingresso del negozio, dove però aveva riposto il proprio cellulare sulla scrivania.

Il 40enne, come poi rilevato dalle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, ha approfittato della momentanea assenza dell’impiegato e, dopo aver fatto il suo ingresso all’interno del negozio, e non prima di averne valutato marca ed apparenti condizioni generali, si è impossessato del telefono cellulare allontanandosi immediatamente dopo.

Amara è stata la sorpresa per il 37enne, al quale non è rimasto altro che rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia, i quali hanno immediatamente acquisito il file video riconoscendo immediatamente il responsabile, ciò per averlo già denunciato in precedenza.