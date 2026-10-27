FURTO IN OSPEDALE Catania, entra ubriaco al Pronto Soccorso del Policlinico e ruba una sedia a rotelle

Un 40enne residente a Mascalucia denunciato dalla Polizia di Stato per furto.

La Polizia di Stato ha denunciato un 40enne, originario della Colombia, ma residente a Mascalucia, che nei giorni scorsi avrebbe rubato una sedia a rotella messa a disposizione dei pazienti del Pronto Soccorso del Policlinico.

L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio al posto di Polizia presso la struttura sanitaria, dal momento che, poco prima, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso ed era stato trovato ubriaco, al punto da non riuscire a fornire le proprie generalità.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il 40enne avrebbe sottratto la sedia a rotelle, per poi far perdere le proprie tracce. Il personale sanitario ha sporto denuncia e i poliziotti lo hanno fermato, il giorno successo, sempre al Pronto Soccorso. Il 40enne, quindi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.