CATANIA. ERANO A BORDO DI UN’AUTOVETTURA RUBATA: DUE DENUNCIATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 18enne ed una 22enne, entrambi residenti a Reggio Emilia ma di origini romene, ritenuti responsabili di ricettazione.

I militari, intorno alle 3 di notte, stavano transitando lungo la via Del faro allorchè la loro attenzione si è soffermata sulla presenza dei due all’interno di una Fiat 600, posteggiata al margine della strada e parzialmente occultata dalla presenza di un cassonetto per la raccolta della spazzatura.

I due sono stati immediatamente identificati ed i militari hanno da loro stessi appreso che, unitamente ad una terza persona che si era appena allontanata e sulla cui identità non hanno voluto fornire indicazioni, in quel luogo erano soltanto in transito.

Gli accertamenti esperiti sull’autovettura, però, hanno evidenziato che la stessa era provento di furto perpetrato il giorno precedente ai danni di una 57enne catanese che, avvisata telefonicamente, è subito arrivata sul posto per rientrare in possesso del suo veicolo.