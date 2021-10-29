CATANIA. ESCE DAL CARCERE PER RECARSI AI DOMICILIARI E PIOMBA A CASA DELL’EX: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 45enne di Roma, ritenuto responsabile di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 45enne di Roma, ritenuto responsabile di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, violazione di domicilio ed inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile era stato attivato intorno alle 00:30 da una telefonata giunta alla centrale operativa da una donna che, terrorizzata, li avvertiva che la propria sorella era minacciata dal suo ex convivente all’interno della sua abitazione.

La pattuglia è quindi immediatamente arrivata in quell’appartamento di via Carlo La Porta, trovando effettivamente l’uomo all’interno dell’abitazione e la donna visibilmente scossa.

A seguito dei primi accertamenti i militari hanno appreso che l’uomo si trovava ristretto presso il carcere di Caltagirone e che, con autorizzazione del G.I.P. del Tribunale di Catania, era stato autorizzato a raggiungere senza scorta della Polizia Penitenziaria l’abitazione romana del padre ove avrebbe fruito dei più favorevoli arresti domiciliari, il tutto, però, osservando l’obbligo di astenersi da ogni forma di contatto con l’ex convivente e lontano dalla sua abitazione.

Men che meno, perché l’uomo ha disatteso gli obblighi piombando all’interno della casa della sua ex compagna nell’intento di vedere il figlio di 7 anni, talchè quest’ultima, svegliatasi per i rumori causati dall’intrusione dell’uomo, è stata poi costretta da quest’ultimo a sedersi su un divano e leggere alcuni documenti.

La donna quindi, approfittando di un attimo di distrazione dell’ex convivente, è riuscita ad avvisare la sorella con un SMS pregandola di avvisare il 112.