CATANIA. ESCE DI CASA E SCOMPARE NEL NULLA, APPELLO PER TROVARE LA 16ENNE JASMINE

Dal 24 novembre scorso non si hanno notizie di una 16enne Jasmine Di Stefano.

A lanciare l'appello è il padre Alfredo che ha presentato denuncia. "Mia figlia Jasmine si è allontanata volontariamente da casa e non si sa più nulla. Ovviamente le forze dell'ordine sono già state avvisate. Indossava jeans, giubbottino blu scuro con disegno sul retro, scarpe blu elettrico e uno zainetto rosa.

Per qualsiasi notizia contattatemi al 3482205304".

La denuncia, come confermato dalle forze dell'ordine, è stata presentata al comando di Nesima e sono in corso le ricerche della ragazza.