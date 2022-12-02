CATANIA. ESCE DI CASA E SCOMPARE NEL NULLA, APPELLO PER TROVARE LA 16ENNE JASMINE
Dal 24 novembre scorso non si hanno notizie di una 16enne Jasmine Di Stefano. A lanciare l'appello è il padre Alfredo che ha presentato denuncia. "Mia figlia Jasmine si è allontanata volontariamente d...
Dal 24 novembre scorso non si hanno notizie di una 16enne Jasmine Di Stefano.
A lanciare l'appello è il padre Alfredo che ha presentato denuncia. "Mia figlia Jasmine si è allontanata volontariamente da casa e non si sa più nulla. Ovviamente le forze dell'ordine sono già state avvisate. Indossava jeans, giubbottino blu scuro con disegno sul retro, scarpe blu elettrico e uno zainetto rosa.
Per qualsiasi notizia contattatemi al 3482205304".
La denuncia, come confermato dalle forze dell'ordine, è stata presentata al comando di Nesima e sono in corso le ricerche della ragazza.