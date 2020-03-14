CATANIA. ESCONO DI CASA PER PROCURARSI GLI “SPINELLI”: DENUNCIATI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un catanese di 19 anni, due belpassesi di 25 e 28 anni, nonché un misterbianchese di 26 anni, poiché ritenuti responsabili dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Il quartetto è stato fermato per controllo dall’equipaggio della gazzella nel cuore del quartiere Galermo, precisamente in via Capo Passero, strada nota per essere una delle piazze di spaccio più significative del panorama criminale catanese.
I giovanotti hanno candidamente dichiarato ai militari di essere usciti dalle proprie abitazioni per acquistare l’erba da fumare.