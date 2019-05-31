95047

CATANIA. ESEGUITI 3 ORDINI DI CARCERAZIONE PER DROGA E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

31 maggio 2019 13:54
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati eseguiti i seguenti provvedimenti restrittivi:

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino, ottemperando ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, hanno arrestato il 41enne catanese Antonio BUMBICA.

L’uomo, già condannato per furto aggravato in concorso, reato commesso a Caltanissetta nel 2016, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 11 e gironi 2 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, ottemperando ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale etneo, hanno arrestato il 42enne catanese Carmelo BASETTA.

L’uomo, già condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania l’8 maggio 2018, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 2 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, ottemperando ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina, hanno arrestato il 33enne catanese Antonino RUSSO.

L’uomo, già condannato per furto aggravato, reato commesso a Giardini Naxos (ME) il 13 luglio 2018, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

