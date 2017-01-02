Catania, esplode bombola di gas. Feriti

Tre persone, una donna e due bambini, sono rimaste ferite, in maniera non grave, per un'esplosione avvenuta al secondo piano di un palazzo di via Nuova a Catania, probabilmente causata da una miscela...

Tre persone, una donna e due bambini, sono rimaste ferite, in maniera non grave, per un'esplosione avvenuta al secondo piano di un palazzo di via Nuova a Catania, probabilmente causata da una miscela di aria e gas. Due le abitazioni coinvolte, con crolli parziali. Secondo quanto riferito dai due feriti non ci sono altre persone coinvolte. L'intero stabile di tre piani è stato evacuato e la zona è stata messa in sicurezza. Al lavoro due squadre di vigili del fuoco e personale di supporto logistico per le verifiche strutturali e per accertare cause dell'esplosione. Sul posto sono presenti anche polizia di Stato, carabinieri, vigili urbani e ambulanze del 118. (ANSA).