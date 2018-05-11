CATANIA: Esplosione in un appartamento di viale Moncada: sul posto i Vigili del Fuoco
Esplosione di gas questa mattina alle 6.30 al settimo piano di un complesso edilizio di viale Moncada, sul posto sono all’opera diverse unità dei vigili del fuoco di Catania per le operazioni di messa in sicurezza.
L’esplosione di gas, sarebbe avvenuta verosimilmente in un balcone/veranda, in tutto l’appartamento ed anche in quello adiacente.
Pare che una persona sia rimasta ferita in maniera grave.
Ancora sconosciute le cause dell’esplosione. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle fasi di messa in sicurezza dell’edificio.
