CATANIA: ESPOSTITORI E FIORIERE IN STRADA SENZA AUTORIZZAZIONE, DUE NEGOZI SANZIONATI PER BLOCCO PARCHEGGI E PASSAGGIO PEDONALE.

Un controllo straordinario del territorio è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei quartieri di Borgo e Ognina per verificare il rispetto delle autorizzazioni amministrative di alcune attività commerciali e per prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” hanno passato in rassegna otto esercizi commerciali, in due dei quali, precisamente in via Padova e in via Oliveto Scammacca, è stata accertata l’occupazione abusiva di un marciapiede e di una parte della strada.

I due titolari avevano posizionato fioriere ed espositori senza alcuna autorizzazione, impedendo il regolare parcheggio delle auto e ostacolando l’attraversamento dei pedoni.

Inoltre, i poliziotti di “Borgo-Ognina” hanno raccolto le segnalazioni di diversi residenti del quartiere Sanzio che hanno lamentato una condizione di caos connessa alla presenza di automobilisti e moticiclisti indisciplinati. Effettivamente, durante il controllo, i poliziotti hanno avuto modo di constatare la presenza di auto parcheggiate in sosta vietata, con un evidente intralcio alla circolazione.

Le verifiche effettuate sul posto hanno consentito di identificare 88 persone e 34 veicoli, elevando ben 20 sanzioni, oltre che per sosta vietata, anche per guida senza patente, per omessa revisione periodica e per guida senza casco.

I controlli sono stati estesi anche in via Vincenzo Giuffrida per prevenire il fenomeno molesto dei lavavetri e nella zona di viale Ruggero di Lauria dove nei pressi di stalli per il parcheggio libero i poliziotti hanno colto in flagranza un parcheggiatore abusivo. Dagli accertamenti è stato possibile constatare come l’uomo, un 27enne catanese, fosse recidivo e destinatario del Dacur, in quanto già sorpreso a chiedere con insistenza soldi agli automobilisti per parcheggiare le auto negli spazi pubblici gratuiti. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento del Dacur.

I poliziotti del Commissariato “Borgo-Ognina” hanno già programmato per le prossime ore ulteriori attività di controllo in altri quartieri.