CATANIA: Evade da una comunità, trovato a casa nascosto sotto il letto

a Polizia di Stato, nella nottata odierna, ha arrestato Tanino Dario Ierna, 32 anni, in ordine al reato di evasione. Gli operatori delle Volanti, intorno alle 4, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, in quanto risultava evaso dal 17 maggio scorso dalla comunità terapeutica cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sita in Campobello di Mazara (TP).

CATANIA: Evade da una comunità, trovato a casa nascosto sotto il letto

I poliziotti, dopo un accurato controllo fatto all’interno dell’abitazione, lo hanno trovato nascosto sotto il letto matrimoniale; l’uomo pensava così di sfuggire al controllo degli agenti.

Il soggetto pertanto è stato subito arrestato per evasione e, informato il pm di turno, ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.