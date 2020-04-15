CATANIA, EVADE DAI DOMICILIARI 11 VOLTE: ARRESTATO DUE VOLTE IN DUE GIORNI

Nel pomeriggio di ieri, personale dell’Upgsp e del commissariato San Cristoforo, impegnato nell’attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto Lorenzo Riela, classe 1978, in quanto respons...

Nel pomeriggio di ieri, personale dell’Upgsp e del commissariato San Cristoforo, impegnato nell’attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto Lorenzo Riela, classe 1978, in quanto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo era stato arrestato pochi giorni prima poiché in preda a uno stato di ubriachezza era uscito dalla sua abitazione e aveva aggredito prima i vicini di casa e successivamente i poliziotti intervenuti, causando a questi ultimi svariate contusioni.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri Riela aveva ricominciato a infastidire i condomini, che pertanto avevano richiesto di nuovo l’intervento della polizia. Gli operatori giunti tempestivamente sul posto constatavano che l’uomo si trovava in strada, distante dalla sua abitazione in compagnia di un altro soggetto, e tentava di giustificarsi riferendo di essere appena rientrato dall’ospedale. Tuttavia, attraverso gli accertamenti esperiti tramite sala operativa si appurava che era stato dimesso alcune ore prima, come da referto medico acquisito, per cui il suo comportamento non era giustificato.

A seguito di ciò, Riela, responsabile dell’undicesima evasione, veniva arrestato e su disposizione del Pm di turno ricollocato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Altresì, veniva sanzionato in via amministrativa per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal DL 19/2020 per il contenimento del contagio da Covid-19.