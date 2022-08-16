CATANIA. Evade dai domiciliari: 45enne, percettore di reddito di cittadinanza viene arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne catanese, percettore del reddito di cittadinanza, in quanto gravemente indiziato di evasion...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne catanese, percettore del reddito di cittadinanza, in quanto gravemente indiziato di evasione. Nella serata di ieri i militari, a seguito di attivazione dell’allarme rilevato dal “braccialetto elettronico”, si sono recati nel quartiere di San Cristoforo nell’abitazione del 45enne, sottoposto agli arresti domiciliari, constatandone l’effettiva assenza.

Nonostante le ricerche svolte i militari non sono riusciti a localizzare l’evaso che, tra l’altro, godeva di un’autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro dalle 14:40 alle 19:30. Costui, invece, non è stato trovato dai militari neanche sul posto di lavoro, sebbene il fuggiasco si fosse preoccupato d’avvertire preventivamente le autorità competenti dicendo che vi si stava recando.

Solamente alle successive 16:30 il 45enne è stato rintracciato dai militari nei pressi di viale Libertà mentre con tutta calma stava accingendosi a recarsi a lavoro e, con altrettanta serafica calma, quale giustificazione al suo ritardo ha addotto che, stante l’assenza di ristoranti in zona, era stato costretto ad allontanarsi dall’abitazione per poter pranzare.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.