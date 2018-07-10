I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato SPADICCHIA Calogero Cristian, 21enne catanese, per evasione.Il giovane, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è...

I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato SPADICCHIA Calogero Cristian, 21enne catanese, per evasione.

CATANIA: Evade dai domiciliari, arrestato 21enne

Il giovane, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato riconosciuto e bloccato dai militari mentre si trovava sulla pubblica, senza alcun giustificato motivo, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.