I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il catanese PULVIRENTI Giuseppe, 39enne, per evasione dai domiciliari.

Stanotte, una pattuglia, durante un servizio di controllo di persone sottoposte a misure restrittive, ha accertato che il 39enne, già sottoposto ai domiciliari, non era presente nelle propria abitazione. I militari avviate le immediate ricerche dell’uomo lo hanno rintracciato e bloccato subito dopo nell’abitazione di un vicino mentre era intento a festeggiare un compleanno.

L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

CATANIA: EVADE DAI DOMICILIARI PER FESTEGGIARE COMPLEANNO